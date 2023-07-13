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13 июля 2023, новость

Джонни Депп обратился к российским зрителям

Видеообращение актера показали в ходе предпоказа исторической драмы с его участием «Жанна Дюбарри»

Американский актер Джонни Депп опубликовал видеообращение к российским зрителям в преддверии показа фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение Деппа было запущено перед предпоказом фильма в Москве, его опубликовала в социальной сети баскетболистка Катерина Кейру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера фильма в России состоится 20 июля. В фильме Депп играет короля Франции Людовика XV. Обращаясь к россиянам, актер поблагодарил их за просмотр и подчеркнул, что гордится своей новой работой.

«Берегите себя, увидимся», — сказал актер в заключение своего обращения.

В 2021 году Депп также обратился к россиянам с видеообращением перед премьерой фильма «Великий» и поприветствовал их на русском языке.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию за $370 тыс. по приглашению группы ЯМОРЕ. По словам члена группы, изначально музыканты договорились с голливудским актером о большем гонораре, но затем сумма была сокращена до $370 тыс. с условием проведения экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

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