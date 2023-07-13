Джонни Депп обратился к российским зрителям

Американский актер Джонни Депп опубликовал видеообращение к российским зрителям в преддверии показа фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение Деппа было запущено перед предпоказом фильма в Москве, его опубликовала в социальной сети баскетболистка Катерина Кейру.
Премьера фильма в России состоится 20 июля. В фильме Депп играет короля Франции Людовика XV. Обращаясь к россиянам, актер поблагодарил их за просмотр и подчеркнул, что гордится своей новой работой.
«Берегите себя, увидимся», — сказал актер в заключение своего обращения.
В 2021 году Депп также обратился к россиянам с видеообращением перед премьерой фильма «Великий» и поприветствовал их на русском языке.
Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию за $370 тыс. по приглашению группы ЯМОРЕ. По словам члена группы, изначально музыканты договорились с голливудским актером о большем гонораре, но затем сумма была сокращена до $370 тыс. с условием проведения экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.