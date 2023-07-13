Джонни Депп обратился к российским зрителям

Американский актер Джонни Депп опубликовал видеообращение к российским зрителям в преддверии показа фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение Деппа было запущено перед предпоказом фильма в Москве, его опубликовала в социальной сети баскетболистка Катерина Кейру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211755388&id=456246415&hash=33ee3f8889be8e0f&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера фильма в России состоится 20 июля. В фильме Депп играет короля Франции Людовика XV. Обращаясь к россиянам, актер поблагодарил их за просмотр и подчеркнул, что гордится своей новой работой.

«Берегите себя, увидимся», — сказал актер в заключение своего обращения.

В 2021 году Депп также обратился к россиянам с видеообращением перед премьерой фильма «Великий» и поприветствовал их на русском языке.