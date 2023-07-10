Наверх
10 июля 2023, новость

Джонни Депп может приехать в Россию за $370 тысяч

Российская музыкальная группа ведет переговоры со звездой «Пиратов Карибского моря» с 2018 года
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп осенью приедет в Москву. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба группы «ЯМОРЕ». Представители музыкантов рассказали, что переговоры с командой актера велись с 2018 года, а именно — с момента выступления Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires.

«В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

По словам музыканта, с голливудским актером договорились о гонораре в размере $370 тыс., а также экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Лисов добавил, что изначально Деппу предлагали больший гонорар, однако команда звезды «Пиратов Карибского моря» сделала ответное предложение — о меньшей сумме, но с экскурсией по России.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — признался Лисов.

Напомним, ранее папарацци заметили Джонни Деппа в ортопедическом ботинке и с тростью: артист травмировал ногу во время репетиции своего концерта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джонни Депп
Johnny Depp
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Эмбер Херд посетила кинофестиваль впервые после разбирательств с Деппом
СМИ: Джонни Депп может сняться в продолжении «Уэнсдэй»
Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации
Эмбер Херд впервые появится на публике после суда с Джонни Деппом
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа
Джонни Депп расплакался во время оваций на Каннском фестивале
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
Клуни вспомнил, как Депп отказался сниматься в «Друзьях Оушена»
Новый фильм с Джонни Деппом официально выйдет в российский прокат
Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года
Орландо Блум заявил о желании вернуться в «Пираты Карибского моря»
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
СМИ: Джонни Депп вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии канала MTV
Джонни Депп станет символом MTV VMA — Лунным человеком
Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в «Фантастические твари»
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Актер Халилов заявил, что его «бесят» сравнения с Шаламе и Деппом
Депп дебютировал как художник и продал 780 работ за несколько часов
Джонни Депп выпустит песню о суде с Эмбер Херд
Шахназаров рассказал, что у него есть роль для Джонни Деппа
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
СМИ: Депп ведет переговоры о возвращении к роли Джека Воробья
Херд о Деппе после поражения в суде: «Он фантастический актер»
Джонни Депп сделал заявление после победы над Эмбер Херд в суде
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2»
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино
Роль Эмбер Херд в «Аквамене 2» сократили до 10 минут
Зрители требуют увольнения Эмбер Херд из «Аквамена 2»
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп не смотрел первую часть «Пиратов Карибского моря»
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией
Джонни Депп получил главную роль в фильме про Людовика XV
Бикович и Депп представили совместный проект
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда
Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Новые трейлеры
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь