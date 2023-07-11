Дауни-мл. пошутил о самых важных фильмах в своей карьере

Звезда Marvel Роберт Дауни-мл. считает комедию «Лохматый папа» и фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» самыми важными картинами в своей карьере. Этим актер поделился в беседе с The New York Times.
«Два самых важных фильма, в которых я поучаствовал за последние 25 лет, — "Лохматый папа" и "Дулиттл"», — заявил актер.
По словам Дауни-младшего, первая лента о превращающемся в собаку отце заставила компанию Disney его застраховать, а вторую картину звезда «Железного человека» охарактеризовал как «два с половиной года боли от упущенных возможностей». Актер объяснил, что во время работы над «Дулиттлом» ему пришлось изрядно понервничать. Продюсером ленты была его жены Сьюзан Дауни, и ей пришлось «засучить рукава до подмышек», чтобы выпустить фильм на рынок в приличном состоянии.
21 июля выходит нашумевший фильм «Оппенгеймер», где снялся в том числе Дауни-младший. Байопик расскажет об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере (главную роль исполнил Киллиан Мерфи).