Дауни-мл. пошутил о самых важных фильмах в своей карьере

По словам Дауни-младшего, первая лента о превращающемся в собаку отце заставила компанию Disney его застраховать, а вторую картину звезда «Железного человека» охарактеризовал как «два с половиной года боли от упущенных возможностей». Актер объяснил, что во время работы над «Дулиттлом» ему пришлось изрядно понервничать. Продюсером ленты была его жены Сьюзан Дауни, и ей пришлось «засучить рукава до подмышек», чтобы выпустить фильм на рынок в приличном состоянии.