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11 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пореченков, Асмус и другие звезды на кинофестивале в Нижнем Новгороде

Знаменитости посетили специальные показы и благотворительный вечер в рамках смотра «Горький fest»
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В Нижнем Новгороде продолжается VII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Чтобы посетить мероприятия смотра, в город приехали многие российские звезды. Помимо Кристины Асмус, блиставшей в компании дочери на красной дорожке торжественного открытия, в Нижнем были замечены Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной, Ингрид Олеринская, Алена Чехова и многие другие.

В рамках смотра состоялся показ детективной комедии «Хитровка. Знак четырех», вышедшей в прокат в мае, — оригинальной истории, вдохновленной творчеством Артура Конан Дойла и снятой по мотивам произведений Владимира Гиляровского. Картина рассказывает о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.

Кроме того, в Нижнем Новгороде прошел благотворительный вечер в пользу фонда Константина Хабенского. В программе принял участие пианист Риад Маммадов. Ведущими вечера стали Анна Снаткина с супругом Виктором Васильевым.

Напомним, торжественная церемония открытия фестиваля «Горький Fest» состоялась в минувшие выходные. В жюри фестиваля вошли: кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман и актриса Кристина Асмус. Киносмотр продлится до 13 июля.

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