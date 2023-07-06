Том Круз заявил, что будет играть в фильме «Миссия: невыполнима» до 80 лет

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

61-летний Том Круз в недавнем интервью признался, что будет сниматься в кино еще минимум 20 лет. Голливудский актер подчеркнул, что хочет работать и сниматься во франшизе «Миссия: невыполнима» до возраста своего коллеги Харрисона Форда, которому сейчас 80 лет.

«Харрисон Форд — легенда. У меня есть еще 20 лет, чтобы догнать его. Хочу снимать “Миссию невыполнима”, пока не доживу до его возраста», — отметил Круз.

Напомним, 12 июля состоится мировая премьера седьмой части франшизы под названием «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1», в которой Том Круз снова перевоплотится в Итана Ханта. Герой и его команда будут искать новое страшное оружие, угрожающее всему человечеству.