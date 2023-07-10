Караулова вспомнила первую встречу с Дибровым после его ухода из шоу

Юлианна Караулова | Источник: PersonaStars

Юлианна Караулова в студии программы «Шоу Воли» рассказала, как встретилась и пообщалась с Дмитрием Дибровым после того, как ее назначали новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Дибров до этого вел проект на протяжении 15 лет.

35-летняя певица увидела телеведущего на юбилее Владимира Преснякова. Артистка призналась, что боялась реакции Дмитрия Диброва, но он был с ней очень дружелюбен.

«Хотела понять, не ненавидит ли он меня и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: “Дмитрий, благословите меня!” Он прочитал что-то на латыни. Не знаю, может, проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала», — рассказала певица ведущему Павлу Воле.