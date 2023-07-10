Наверх
10 июля 2023, новость

Караулова вспомнила первую встречу с Дибровым после его ухода из шоу

Новая ведущая телеигры «Кто хочет стать миллионером?» призналась, что попросила благословения у предшественника
Юлианна Караулова | Источник: PersonaStars

Юлианна Караулова в студии программы «Шоу Воли» рассказала, как встретилась и пообщалась с Дмитрием Дибровым после того, как ее назначали новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Дибров до этого вел проект на протяжении 15 лет.

35-летняя певица увидела телеведущего на юбилее Владимира Преснякова. Артистка призналась, что боялась реакции Дмитрия Диброва, но он был с ней очень дружелюбен.

«Хотела понять, не ненавидит ли он меня и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: “Дмитрий, благословите меня!” Он прочитал что-то на латыни. Не знаю, может, проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала», — рассказала певица ведущему Павлу Воле.

Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на «Первом канале» на протяжении 16 лет.  После выхода первого выпуска шоу с новой ведущей Дибров признался, что не смотрел его, и заявил, что оценивать Караулову на этом посту не его задача, а зрителя.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кто хочет стать миллионером?
Шоу Воли
Караулова, Исхаков, редкий выход Ходченковой: звезды на премьере фильма
Дмитрий Дибров
Юлианна Караулова
Стало известно о новом шоу Диброва с Бастой и другими звездами
Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из популярного шоу
Караулова рассказала, как стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?»
Дибров не смотрел «Кто хочет стать миллионером?» с Карауловой
СМИ: «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир в обновленном формате
Дибров объяснил, почему считает 80% телезрителей идиотами
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Новые трейлеры
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь