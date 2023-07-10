Караулова вспомнила первую встречу с Дибровым после его ухода из шоу

Юлианна Караулова в студии программы «Шоу Воли» рассказала, как встретилась и пообщалась с Дмитрием Дибровым после того, как ее назначали новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Дибров до этого вел проект на протяжении 15 лет.
35-летняя певица увидела телеведущего на юбилее Владимира Преснякова. Артистка призналась, что боялась реакции Дмитрия Диброва, но он был с ней очень дружелюбен.
«Хотела понять, не ненавидит ли он меня и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: “Дмитрий, благословите меня!” Он прочитал что-то на латыни. Не знаю, может, проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала», — рассказала певица ведущему Павлу Воле.
Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на «Первом канале» на протяжении 16 лет. После выхода первого выпуска шоу с новой ведущей Дибров признался, что не смотрел его, и заявил, что оценивать Караулову на этом посту не его задача, а зрителя.