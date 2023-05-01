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1 мая 2023, новость

Дибров не смотрел «Кто хочет стать миллионером?» с Карауловой

Ранее популярная телеигра вышла с новой ведущей
Юлианна Караулова в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров признался, что не смотрел выпуск передачи «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей, певицей Юлианной Карауловой. Он заявил, что оценивать Караулову на этом посту не его задача, а зрителя. Слова телеведущего приводит «Лента.ру».

«Ну зачем мне смотреть? Это вы смотрите: вы зритель, вы здесь главный, вы и давайте свои оценки», — сказал Дибров.

По словам ведущего, сейчас он занят подкастом «Антропология» на Первом канале. Он назвал этот проект «гигантским шагом навстречу интернету»: «Будущее если не за интернетом, то за гибридной формой вещания. Я сейчас именно об этом думаю».

Дмитрий Дибров на протяжении 16 лет вел программу «Кто хочет стать миллионером?». Однако недавно стало известно, что его на этом посту заменила певица Юлианна Караулова.

Ранее Караулова заявила, что Дибров был «строгим ведущим» шоу, и она в своей работе не будет ориентироваться на него. Также певица призналась, что переживает о том, как ее примет аудитория.

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