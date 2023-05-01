Дибров не смотрел «Кто хочет стать миллионером?» с Карауловой

Юлианна Караулова в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров признался, что не смотрел выпуск передачи «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей, певицей Юлианной Карауловой. Он заявил, что оценивать Караулову на этом посту не его задача, а зрителя. Слова телеведущего приводит «Лента.ру».

«Ну зачем мне смотреть? Это вы смотрите: вы зритель, вы здесь главный, вы и давайте свои оценки», — сказал Дибров.

По словам ведущего, сейчас он занят подкастом «Антропология» на Первом канале. Он назвал этот проект «гигантским шагом навстречу интернету»: «Будущее если не за интернетом, то за гибридной формой вещания. Я сейчас именно об этом думаю».

Дмитрий Дибров на протяжении 16 лет вел программу «Кто хочет стать миллионером?». Однако недавно стало известно, что его на этом посту заменила певица Юлианна Караулова.