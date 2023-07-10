У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций

Николай Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Сыну российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской актеру Николаю Ефремову диагностировали пневмоторакс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости. Оно приводит к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Отмечается, что Ефремову-младшему установили дренаж, который выкачивает воздух из легких. Это сделано для того, чтобы у артиста не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Также врачи стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких.

На теле Ефремова-младшего были обнаружены множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины после падения с третьего этажа.

30 июня сын актера Михаила Ефремова Николай был госпитализирован после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у сына артиста также выявили анемию.

3 июля Ефремов-младший пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Находясь в сознании, он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.