Наверх
10 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций

31-летний Николай Ефремов ранее был доставлен в больницу после падения из окна третьего этажа
Николай Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Сыну российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской актеру Николаю Ефремову диагностировали пневмоторакс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости. Оно приводит к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Отмечается, что Ефремову-младшему установили дренаж, который выкачивает воздух из легких. Это сделано для того, чтобы у артиста не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Также врачи стараются откачать лишнюю жидкость, которая сбивает работу вентиляционной функции легких.

На теле Ефремова-младшего были обнаружены множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины после падения с третьего этажа.

30 июня сын актера Михаила Ефремова Николай был госпитализирован после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у сына артиста также выявили анемию.

3 июля Ефремов-младший пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Находясь в сознании, он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Николай Ефремов, как и родители, является актером, в 2013 году он окончил ГИТИС, в кино появлялся в фильме «Фантом».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером
Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении
Звезда «Не родись красивой» не хочет, чтобы ее дети стали актерами
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Дженнифер Лоуренс появилась с родителями на премьере фильма
18-летний сын Золотухина рассказал о жизни без отца и учебе на театральном
Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж
Сын режиссера Балабанова рассказал, почему переехал в США
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Победительница «Голоса» Гарипова впервые показала годовалого сына
Кристина Асмус призналась в недостатке родительской любви
Валдиса Пельша выписали из больницы
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией
Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
Никиту Михалкова выписали из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Стало известно о шансах Ефремова выйти из тюрьмы в 2024 году
Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова
Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»
Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса
Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле
Дочь Глюкозы рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала
Актера госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диаз
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФ
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Жена Брюса Уиллиса призвала фотографов прекратить преследовать ее мужа
Новые трейлеры
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь