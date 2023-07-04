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4 июля 2023, новость

Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы

Сообщается, что врачи наблюдают улучшение в состоянии 31-летнего Николая Ефремова
Михаил Ефремов с сыном Николаем в спектакле, 2020 год | Источник: Legion-Media.ru

Сын Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что 31-летний актер уже разговаривает, питается и восстанавливается после падения с третьего этажа. По данным издания, врачи наблюдают улучшения в его состоянии.

При госпитализации у Николая были диагностировали переломы бедра и костей таза, разрыв правой верхней ягодичной артерии и сильное кровотечение. После нескольких операций врачи смогли стабилизировать его состояние.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

Продюсер Илья Саглиани заявлял, что впавший в кому после падения с третьего этажа Николай Ефремов в последнее время находился в эмоциональном упадке и депрессивном состоянии.

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