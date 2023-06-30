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30 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая

Мужчина находится в коме и подключен к ИВЛ
Михаил Ефремов с сыном Николаем в спектакле, 2020 год | Источник: PersonaStars

Стало известно о состоянии выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 31-летний родственник артиста находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Он уже перенес две операции: установку аппарата наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Из-за полученных повреждений, которые оцениваются как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение. У него также развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность.

По словам врачей, в случае, если сыну актера удастся выжить, ему предстоит долгая реабилитация. Из-за перелома таза существует высокая вероятность того, что он останется инвалидом.

Сообщается, что Николай Ефремов поступил в медицинское учреждение как неизвестный, так как не имел с собой документов. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины обнаружено не было.

30 июня стало известно, что сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Ранее, находясь в сознании, он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Николай Ефремов, как и родители, является актером, в 2013 году он окончил ГИТИС, в кино появлялся в фильме «Фантом».

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