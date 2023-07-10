Гурцкая обратилась к зрителям шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Диана Гурцкая с сыном Константином Кучеренко

Народная артистка России Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти мужа Петра Кучеренко. Исполнительница и ее сын Константин записали видеообращение, которое было показано в финале второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на «Первом канале».

«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала Гурцкая.

В финале проекта исполнительница и ее сын получили приз зрительских симпатий, набрав 32% голосов. Победителями проекта стали сразу три пары: Сергей Минаев с сыном Сергеем, Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной и Сосо Павлиашвили с сыном Леваном.

Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы, он умер на борту самолета. СМИ сообщили, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья Кучеренко не подтвердила эту информацию официально. Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище.