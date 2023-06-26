Гурцкая с сыном отказались от участия в шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Диана Гурцкая с сыном Константином Кучеренко

В финале девятого выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети» ведущий Александр Олешко объявил, что певица Диана Гурцкая и ее сын Константин Кучеренко отказываются от дальнейшего участия в телевизионной программе.

«Все мы знаем про события, которые произошли в их семье. Ушел из жизни муж Дианы и отец Кости — Петр Кучеренко. Это большая потеря для всех родных и близких. Мы здесь все стали большой семьей. От лица проекта и от себя лично передаем искренние соболезнования», — заявил Олешко на шоу.

В шоу «Первого канала» «Две звезды. Отцы и дети», в котором семейные дуэты состязаются между собой в вокальном мастерстве, на данный момент лидируют три пары — Минаевы, Павлиашвили и Успенские.

Ранее певица Алена Кравец рассказала, что незрячая исполнительница Диана Гурцкая находится в «ужасном состоянии» после смерти мужа Петра Кучеренко.