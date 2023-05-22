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22 мая 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Малышева и Малахов поддержали Диану Гурцкая после смерти мужа

46-летний супруг певицы Петр Кучеренко ушел из жизни 20 мая
Диана Гурцкая с сыном Константином

Телеведущий Андрей Малахов обратился к народной артистке России Диане Гурцкая после смерти ее мужа, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко

В своем Telegram-канале Малахов, кратко сообщив скорбную новость, оставил послание певице, попросив ее держаться: «Диана, держись, пожалуйста!»

Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет во время рабочей поездки на Кубу. Мужчине стало плохо на борту самолета, следовавшего обратно в Москву, в связи с чем судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах. Медикам спасти чиновника не удалось. Петр Кучеренко с 2005 года был женат на заслуженной артистке России Диане Гурцкая. У них есть 15-летний сын Константин.

Также в соцсетях певицу поддержала телеведущая Елена Малышева: «Дианочка, милая моя, Костя, держитесь. Самые теплые слова соболезнования и поддержки всей вашей большой интернациональной семье». Ведущая «Жить здорово!» пообещала всегда быть рядом с Гурцкая и ее семьей.

Малышева отметила, что Петр Кучеренко был для нее близким человеком: «Я потеряла друга, с которым можно было поговорить обо всем. Блестяще образованный юрист, профессор. Он был удивительным человеком! Чутким, добрым, образованным. По-настоящему свободным и умеющим любить!»

Диана Гурцкая недавно стала участницей шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети», где выступает в дуэте с сыном Константином.

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