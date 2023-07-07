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7 июля 2023, новость

Звезда сериала «Счастливы вместе» высказалась о продолжении

Дарья Сагалова пообещала, что повзрослевшая Светка удивит зрителей
Дарья Сагалова

Российская актриса Дарья Сагалова, исполнившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», в разговоре с News Ru высказалась о съемках продолжения проекта.

Артистка призналась, что не знает, понравятся ли зрителям повзрослевшие персонажи ситкома, в особенности дети Даши и Гены Букиных Света и Рома (эту роль исполнял Александр Якин), так как прошло десять лет, а также назвала съемки в перезапуске авантюрой.

«Но я уверена, что это будет очень интересный проект, повороты в сюжете будут. Я прочитала еще не весь сценарий, но Светка зрителей удивит, будьте уверены», — добавила Сагалова.

Ранее стало известно, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В перезапуске ситкома к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Актриса Юлия Захарова, исполнившая в ситкоме роль Лены Полено, соседки главных героев, заявила, что создатели сиквела пока не звали ее участвовать в продолжении шоу.

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