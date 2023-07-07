Звезда сериала «Счастливы вместе» высказалась о продолжении

Дарья Сагалова

Российская актриса Дарья Сагалова, исполнившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», в разговоре с News Ru высказалась о съемках продолжения проекта.

Артистка призналась, что не знает, понравятся ли зрителям повзрослевшие персонажи ситкома, в особенности дети Даши и Гены Букиных Света и Рома (эту роль исполнял Александр Якин), так как прошло десять лет, а также назвала съемки в перезапуске авантюрой.

«Но я уверена, что это будет очень интересный проект, повороты в сюжете будут. Я прочитала еще не весь сценарий, но Светка зрителей удивит, будьте уверены», — добавила Сагалова.