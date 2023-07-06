Бабкина рассказала, как расплакалась во время просмотра «Чебурашки»

Надежда Бабкина | Источник: Legion-Media.ru

Певица Надежда Бабкина призналась в беседе с «КП», что фильм «Чебурашка» покорил ее своей добротой. Бабкина заявила, что рыдала во время просмотра картины с внуками.

«Расплакалась как раз на том моменте, когда герой Сережи Гармаша отдавал Чебурашку», — поделилась артистка.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами.