Бабкина рассказала, как расплакалась во время просмотра «Чебурашки»

Певица Надежда Бабкина призналась в беседе с «КП», что фильм «Чебурашка» покорил ее своей добротой. Бабкина заявила, что рыдала во время просмотра картины с внуками.
«Расплакалась как раз на том моменте, когда герой Сережи Гармаша отдавал Чебурашку», — поделилась артистка.
Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами.
Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.
10 апреля исполнитель роли друга Чебурашки — садовника Гены — актер Сергей Гармаш заявил, что у Чебурашки будет продолжение. В тот же день Дмитрий Дьяченко опроверг сообщения о съемках сиквела проекта.
Ранее сообщалось, что «Чебурашка» и «Вызов» стали одними из самых кассовых фильмов года в мире.