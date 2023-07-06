Наверх
6 июля 2023, новость

Бабкина рассказала, как расплакалась во время просмотра «Чебурашки»

Артистка раскрыла, чем тронул ее фильм Дмитрия Дьяченко
Надежда Бабкина | Источник: Legion-Media.ru

Певица Надежда Бабкина призналась в беседе с «КП», что фильм «Чебурашка» покорил ее своей добротой. Бабкина заявила, что рыдала во время просмотра картины с внуками. 

«Расплакалась как раз на том моменте, когда герой Сережи Гармаша отдавал Чебурашку», — поделилась артистка.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой страны с апельсиновыми садами.

Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

10 апреля исполнитель роли друга Чебурашки — садовника Гены — актер Сергей Гармаш заявил, что у Чебурашки будет продолжение. В тот же день Дмитрий Дьяченко опроверг сообщения о съемках сиквела проекта.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» и «Вызов» стали одними из самых кассовых фильмов года в мире.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елена Яковлева
Полина Максимова
Надежда Бабкина объяснила, почему покинула шоу «Модный приговор»
Сергей Лавыгин
Федор Добронравов
«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире
Ольга Кузьмина
Вызов
Тест на внимательность: найди Чебурашку среди апельсинов
Надежда Бабкина
Дмитрий Дьяченко
Бывший ведущий «Модного приговора» высказался о шоу с Бабкиной
Сергей Гармаш
1 р.
Чебурашка
Гармаш сообщил о работе над продолжением фильма «Чебурашка»
На премьеру «Чебурашки» в Эстонии продали практически все билеты
Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Чебурашки» в реальности
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»
Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС
Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова
Фильм «Чебурашка» посмотрели в кино 20 млн зрителей
«Чебурашка» и «Аватар 2» стали самыми популярными у пиратов фильмами
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Получивший паспорт РФ Оливье Сиу рассказал о съемках в «Чебурашке»
Сергей Гармаш высказался об успехе нового «Чебурашки»
Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Ведущий «Модного приговора» рассказал о нюансах работы с Бабкиной
Стало известно, как будет выглядеть Чебурашка в новом фильме
Бабкина рассказала о судьбе «Модного приговора»
Бабкина и Воробьев снимаются в новом шоу талантов: первые фото
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Чебурашка запоет голосом Анжелики Варум
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Новые трейлеры
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь