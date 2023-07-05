Чадов показал фото с Прилучным с совместных съемок

Алексей Чадов и Павел Прилучный на съемках фильма «Водитель-олигарх»

Алексей Чадов разместил на своей странице в соцести кадры со съемок нового фильма «Водитель-олигарх», где снимается с 35-летним Павлом Прилучным. Актеры ранее уже работали вместе в таких проектах, как «Дело чести» и «Любовь с ограничениями».

«Нет, это не “Дело чести 2”, это новое романтическое приключение “Водитель-олигарх” режиссера Алексея Пиманова. Опять бодаемся с Пашей, но это только в кино!» — написал звезда сериала «Улетный экипаж».

Алексей Чадов, Алексей Пиманов и Павел Прилучный на съемках фильма «Водитель-олигарх»

По сюжету, представитель богатой семьи Тимур (Павел Прилучный) никогда не работал. Он умеет только тратить отцовские деньги и развлекаться. После смерти родителя герой наследует весь его бизнес.

Однако это не нравится партнеру покойного. Антон (Алексей Чадов) предлагает Тимуру пари, по условиям которого он должен целый месяц проработать водителем у известной актрисы. Загвоздка в том, что женщина обладает крайне скверным характером, и никакой сотрудник не задерживался у нее больше трех недель.