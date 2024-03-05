Азартный 40-летний сын олигарха Тимур Бабурин, не проработавший ни дня в своей жизни, обожает заключать самые необычные пари. Однажды бизнес-партнер его отца Антон предлагает Тимуру спор, по условиям которого он должен целый месяц служить водителем у известной актрисы. Загвоздка в том, что женщина обладает крайне скверным характером, и никакой сотрудник не задерживался у нее больше трех недель. Но, может быть, на этот раз все будет по-другому?

«Водитель-олигарх» (2024) — комедия режиссера Алексея Пиманова с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Ольгой Погодиной в главных ролях. Также в роли в фильме сыграли Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина и другие.