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5 июля 2023, фоторепортаж

Ивлеева, Лолита и другие звезды: как прошел VK Fest в Петербурге

Смотрите фоторепортаж с большого музыкального фестиваля
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Фото: предоставлены пресс-службой

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел масштабный музыкальный фестиваль VK Fest. 

VK Fest порадовал жителей и гостей Северной столицы своей самой насыщенной программой. За два фестивальных дня зрители увидели выступления более 80 музыкантов, среди которых Anna Asti, Jony, Мot, DaBro, HammAli & Navai, Антоха МС и многие другие популярные исполнители. Впервые на VK Fest выступили «Иванушки International», Лолита Милявская и Instasamka.

Ведущими выступили Анастасия Ивлеева и Дмитрий Масленников.

Помимо яркой концертной программы, посетители фестиваля получили возможность принять участие в различных активностях — от квестов и реконструкции рыцарского турнира до знакомства с искусственным интеллектом и встреч с героями любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр.

Напомним, VK Fest стартовал в июне. Масштабное мероприятие, помимо Санкт-Петербурга, уже прошло во Владивостоке (17 июня) и Новосибирске (24 июня). Следующим городом, который примет фестиваль, станет Сочи (8 июля), а завершит главное музыкальное событие лета двухдневное шоу в Москве (15 и 16 июля).

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