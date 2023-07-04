Александр Домогаров рассказал о новом романе

Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Александр Домогаров признался, что в его жизни появилась новая избранница. Слова актера цитирует «Пятый канал».

«Она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена», — поделился артист. Личность возлюбленной он раскрывать не стал.

По словам Домогарова, любимая женщина стала ему поддержкой и опорой, на которую всегда можно положиться. Актер признался, что избранница поддерживает его во всем, и назвал ее «своей спиной».

Александр Домогаров официально был женат трижды. Первой супругой актера стала Наталья Сагоян. От брака с ней у актера был сын Дмитрий, который в 2008 году погиб в результате ДТП. Вторая жена Домогарова — костюмерша Ирина Гуненкова, от нее у артиста есть сын Александр. В третий раз актер женился на Наталье Громушкиной. Некоторое время она утверждала, что Домогаров — отец ее сына Гордея, однако экспертиза ДНК показала, что актер не является биологическим отцом сына экс-супруги.