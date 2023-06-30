Ким Кэтролл заявила, что никогда не попрощается с Самантой Джонс

Ким Кэтролл в одном из свежих интервью рассказала о своей героине Саманте Джонс из сериала «Секс в большом городе» и о возвращении в его сиквел «И просто так».
66-летняя актриса призналась, что провела чудесное время, когда снималась в эпизоде сериала, но возвращаться в историю полноценно не собирается. «Это все, на что я способна», — заявила звезда.
Тем не менее, Кэтролл отметила, что очень любит свою героиню и никогда не сможет с ней попрощаться. «Я не думаю, что я когда-нибудь попрощаюсь с Самантой. Она похожа на множество других персонажей, в которых я перевоплощалась на протяжении многих лет. Я очень эмоционально привязываюсь к своим героиням и защищаю их. Она дала мне так много, и я так благодарна ей за это», — отмечает актриса.
Премьера второго сезона сериала «И просто так» состоялась 22 июня. Известно, что Саманта Джонс будет задействована только в одной непродолжительной сцене. Героиня будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). При этом во время съемок Ким Кэтролл не пересекалась ни с кем из своих бывших коллег по сериалу по причине давнего конфликта с ними.