Ким Кэтролл заявила, что никогда не попрощается с Самантой Джонс

Тем не менее, Кэтролл отметила, что очень любит свою героиню и никогда не сможет с ней попрощаться. «Я не думаю, что я когда-нибудь попрощаюсь с Самантой. Она похожа на множество других персонажей, в которых я перевоплощалась на протяжении многих лет. Я очень эмоционально привязываюсь к своим героиням и защищаю их. Она дала мне так много, и я так благодарна ей за это», — отмечает актриса.