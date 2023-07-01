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1 июля 2023, новость

Михалков назвал главную проблему российского кинематографа

Режиссер заговорил о сценарном кризисе
Никита Михалков | Источник: PersonaStars

Дефицит профессиональных сценаристов стал катастрофической проблемой для российского кино. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов, актер и режиссер Никита Михалков.

Он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР. Сегодня российские кинематографисты пытаются копировать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл которого закончился в 1970-х годах, считает режиссер.

«Я считаю, что проблема сценарная в стране катастрофическая», — цитирует Михалкова НСН.

Для преодоления кризиса необходимо обратиться к русской или хорошей зарубежной литературе, считает мэтр отечественного кинематографа.

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