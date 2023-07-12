Конкурентка Эрчел? Что известно о новой звезде турецких сериалов Хафсанур Санджактутан

Хафсанур Санджактутан в сериале «Между миром и мной»

О 23-летней Хафсанур Санджактутан заговорили после того, как стало известно, что актриса снимается в новом летнем турецком сериале «Если сильно полюбишь» (первоначальное название «Мое солнышко») с Керемом Бюрсином, тем самым Серканом Болатом из «Постучись в мою дверь». Некоторые уже называют Хафсанур новой Ханде Эрчел и пророчат ей большое будущее. Что же нужно знать о восходящей звезде турецких сериалов?

Детство и юность

Хафсанур родилась 20 марта 2000 года в Стамбуле. Девушка была очень активной и непослушной, из-за чего часто конфликтовала со сверстниками и даже ввязывалась в драки. Родители отправили ее заниматься карате, хотя с ранних лет она интересовалась миром кино и участвовала в детских театральных постановках.

После окончания школы Санджактутан поступила на курсы актерского мастерства Лейлы Чирин. Девушка начала карьеру со съемок в рекламе, благодаря чему ее заметили и стали приглашать в более крупные и интересные проекты.

Первая роль

Кинодебют Хафсанур Санджактутан состоялся в 2018 году — тогда она получила второстепенную роль в сериале «Богатство». Правда, проект не имел успеха и после выхода первых четырех серий был закрыт из-за низких рейтингов. Хафсанур признавалась, что не расстроилась из-за этого и верила, что обязательно получит свою главную роль.

Путь к успеху

Хафсанур Санджактутан и Дениз Джан Акташ в сериале «Любовь заставит плакать»

Позже актриса снялась в сериале «Гюльпери», где тоже получила второстепенную роль. А вот в следующем проекте — многосерийном фильме «Любовь заставит плакать» — у Хафсанур уже была главная роль. Она перевоплотилась в девушку по имени Ада, которая в раннем детстве потеряла родителей, а ее воспитанием занимался дядя. Мужчина не очень хотел заботиться о племяннице, поэтому с радостью согласился выдать ее замуж за престарелого соседа, предложившего за невесту 50 тысяч турецких лир. К счастью главной героини, она встречает молодого человека по имени Юсуф, который спасает ее и становится ее возлюбленным. Без драмы, конечно, не обходится: героям придется через многое пройти, чтобы быть вместе.

Еще одним успешным проектом с участием Санджактутан оказался сериал «Последнее лето», в котором она сыграла дочь прокурора, влюбляющуюся в сына криминального авторитета. Добавил популярности молодой актрисе и турецкий «вариант» «Беверли Хиллз, 90210» от Netflix — в сериале «В пух и прах» 2022 года Хафсанур предстала в образе звезды колледжа Дерин, справляющейся с психологическими проблемами.

«Если сильно полюбишь» и партнерство с Керемом Бюрсином

Хафсанур Санджактутан и Керем Бюрсин в сериале «Если сильно полюбишь»

В июне 2023 года Хафсанур опубликовала видео со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином, снятое во время совместной фотосессии актеров для продвижения новой турецкой мелодрамы «Если сильно полюбишь». Мировая премьера семисерийной ленты состоялась 6 июля. Сюжет строится вокруг богатого наследника Атеша (Бюрсин), которому отец после смерти не только завещал семейный бизнес, но и поручил опекать своих детей от другого брака. Ничего не смыслящий в воспитании детей, Атеш нанимает няню Лейлу (Санджактутан), но та оказывается не совсем той, за кого себя выдает.

Поклонники турецких сериалов первым делом отметили внешнее сходство Хафсанур Санджактутан с актрисой Ханде Эрчел, напомнив, что та ранее состояла в отношениях с Бюрсином, а их роман начался как раз во время съемок «Постучись в мою дверь». Зрители обсуждают, не повторится ли подобный сценарий и между Бюрсином с Санджактутан. Однако члены съемочной группы сообщили, что у актеров сложились исключительно дружеские отношения.

Личная жизнь и скандалы

Кадр из сериала «Если сильно полюбишь»

Сама Хафсанур личную жизнь предпочитает не комментировать. Ранее она состояла в отношениях с партнером по сериалу «Любовь заставит плакать» Денизом Джаном Акташем. Пара была вместе более трех лет, но в конце 2022 года распалась. Звучали предположения, что расставание могло произойти из-за откровенных сцен с участием актрисы в сериале «Между миром и мной» и связанного с ними ажиотажа. Проект был снят американской Disney+ и воспринят турецкими зрителями неоднозначно, поскольку в традиционных сериалах Турции обычно отсутствуют сцены близости. Тогда на молодую актрису обрушилась волна критики.

Кадр из сериала «Если сильно полюбишь»

Но 23-летняя Хафсанур, похоже, общественного порицания не боится: девушка продолжает сниматься в смелых фотосессиях, а еще — публично говорит на болезненные темы. Так, в одном из интервью она поддержала женщин, столкнувшихся с насилием и жестоким обращением. Более того, Санджактутан призналась, что сама прошла через подобный опыт в детстве.