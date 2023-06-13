Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин снимается в новом сериале

23-летняя Хафсанур Санджактутан, знакомая зрителям по проектам «Любовь заставит плакать» и «Между миром и мной», опубликовала в соцсетях видео с Керемом Бюрсином, которое было сделано во время фотосессии. Сейчас актеры начинают работу над новым сериалом «Пьян от любви», который ранее имел рабочее название «Мое солнышко».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-212939184&id=456242601&hash=af3573b138e3043b&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие поклонники 36-летнего Бюрсина возмутились, что он вел себя с партнершей почти так же, как с Ханде Эрчел, с которой ранее снимался в главном турецком телехите последних лет «Постучись в мою дверь». Зрители отметили, что союз Эрчел и Бюрсина им нравился больше.

Напомним, что Керем Бюрсин и Ханде Эрчел в сериале «Постучись в мою дверь» сыграли влюбленных, а позже и в реальной жизни начали встречаться. В конце 2022 года турецкие актеры расстались, после чего Эрчел заподозрили в романе с миллиардером Хаканом Сабанджи.