Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин снимается в новом сериале

23-летняя Хафсанур Санджактутан, знакомая зрителям по проектам «Любовь заставит плакать» и «Между миром и мной», опубликовала в соцсетях видео с Керемом Бюрсином, которое было сделано во время фотосессии. Сейчас актеры начинают работу над новым сериалом «Пьян от любви», который ранее имел рабочее название «Мое солнышко».
Многие поклонники 36-летнего Бюрсина возмутились, что он вел себя с партнершей почти так же, как с Ханде Эрчел, с которой ранее снимался в главном турецком телехите последних лет «Постучись в мою дверь». Зрители отметили, что союз Эрчел и Бюрсина им нравился больше.
Напомним, что Керем Бюрсин и Ханде Эрчел в сериале «Постучись в мою дверь» сыграли влюбленных, а позже и в реальной жизни начали встречаться. В конце 2022 года турецкие актеры расстались, после чего Эрчел заподозрили в романе с миллиардером Хаканом Сабанджи.
Недавно 29-летняя актриса впервые вышла с возлюбленным в свет — они вместе появились на благотворительном вечере amfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля.