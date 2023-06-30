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30 июня 2023, новость

Том Харди показал первое фото со съемок «Венома 3»

Актер поделился агрессивным фото с волком со съемок фильма
Том Харди, фото: соцсети актера

Звезда «Венома» британский актер Том Харди показал первое фото со съемок третьей части супергеройской франшизы. Агрессивный кадр с волком он опубликовал в личных соцсетях.

На черно-белом снимке Харди запечатлен рядом с нарисованным на стене волком или оборотнем. Актер позирует, изображая звериной рев. Фотографию он подписал лаконично, используя только заглавную букву названия «Веном», и намекая на старт съемок третьей части франшизы.

Осенью 2022 года стало известно, что режиссером третьего «Венома» станет сценаристка «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел.

Также подтвердилось участие в «Веноме 3» звезды «Теда Лассо» Джуно Темпл. Фильм запланирован к выходу в 2024 году.

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