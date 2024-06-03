Том Харди возвращается к роли Венома в третьей части фантастического боевика по комиксам Marvel. Эдди Брок — журналист-расследователь, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, наделивший его сверхспособностями. Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь обоим придется пуститься в бега. За Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.

«Веном 3: Последний танец» (2024) — финальная часть трилогии об антигерое Веноме, входящей во «Вселенную Человека-паука от Sony». Главные роли в фильме сыграют Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор и Кларк Бако. Дата выхода «Венома 3» запланирована на 25 октября 2024 года.