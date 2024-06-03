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Веном 3: Последний танец (2024)

Venom: The Last Dance

2024боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Веном 3: Последний танец»

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Том Харди возвращается к роли Венома в третьей части фантастического боевика по комиксам Marvel. Эдди Брок — журналист-расследователь, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, наделивший его сверхспособностями. Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь обоим придется пуститься в бега. За Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.

«Веном 3: Последний танец» (2024) — финальная часть трилогии об антигерое Веноме, входящей во «Вселенную Человека-паука от Sony». Главные роли в фильме сыграют Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор и Кларк Бако. Дата выхода «Венома 3» запланирована на 25 октября 2024 года.

Режиссер

Келли Марсел

В ролях

Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако, Иво Нанди, Пегги Лу

Страна

США

Премьера

25 октября (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Веном 3: Последний танец (Venom: The Last Dance, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Веном 3: Последний танец. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Веном 3: Последний танец, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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