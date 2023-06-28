В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса

ТАСС, 28 июня. Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Причина смерти все еще расследуется, отмечает телеканал со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино.
25 июня газета Mail On Sunday сообщила, что на месте пропажи британского актера было найдено тело.
О пропаже Сэндса было заявлено 13 января. Сообщалось, что он отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Последний раз поиски велись 17 июня с участием около 80 человек.
65-летний британец снимался в таких картинах, как «Покидая Лас-Вегас», «Тринадцать друзей Оушена» и сериалах «24 часа», «Декстер», «Готэм» и других.