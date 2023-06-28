В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса

ТАСС, 28 июня. Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу , известному зрителям по ролям в фильмах « Чернокнижник » и « Комната с видом ». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

О пропаже Сэндса было заявлено 13 января. Сообщалось, что он отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Последний раз поиски велись 17 июня с участием около 80 человек.