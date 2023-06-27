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27 июня 2023, новость

Умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России

Исполнителю роли Лайонела Локриджа Николасу Костеру было 89 лет
Николас Костер | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 89 лет скончался актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его дочь Диннин Костер.

«Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице», — отметила Костер.

Актер умер 26 июня, причина смерти неизвестна. Костер родился в Лондоне, однако детство и юность провел в США. Там он впервые познал азы актерского мастерства, после чего вернулся на родину и начал учебу в Королевской академии драматического искусства. Фильмография Костера насчитывает около 170 ролей.

В 2010-м году 36-летняя россиянка Елена Бородулина написала Костеру на его страничку в соцсети, так как была поклонницей сериала, а Лайонел Локридж являлся ее любимым персонажем. У них завязалось общение, и спустя 3 года Костер женился на своей поклоннице. У него осталось трое детей.

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