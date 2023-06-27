Николь Кидман поздравила мужа с 17-летием брака

Николь Кидман с мужем Китом Урбаном | Источник: Legion-Media.ru

В честь 17-й годовщины со дня свадьбы голливудская актриса Николь Кидман опубликовала совместный черно-белый снимок с мужем, музыкантом Китом Урбаном, на своей странице в соцсети. Так 56-летняя актриса поздравила супруга с очередным годом совместной жизни.

«С годовщиной, моя любовь», — подписала фото звезда. Кадр был сделан перед вручением премии «Оскар» в 2023 году.

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год сыграли свадьбу в Австралии. Супруги воспитывают двух дочерей — 15-летнюю Санди Роуз и 12-летнюю Фейт Маргарет, которую выносила и родила суррогатная мать.