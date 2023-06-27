Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки в Москве

Режиссера Сергея Попова госпитализировали с травмой головы после драки на юге Москвы, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.
По данным «Известий», 48-летний режиссер сериала «Мосгаз. Дело № 8: Западня» и фильма «Дорога на Берлин» получил травму во время съемок, когда его ударил один из охранников. «На какое-то время Попов потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу», — рассказал источник.
Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. По его словам, между Поповым и неизвестным произошел конфликт, переросший в драку.
В пресс-службе столичного ГУ МВД агентству подтвердили, что в полицию 27 июня поступила информация о госпитализации мужчины, однако личность пострадавшего раскрывать не стали. «По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы», — сообщили в главке.
По данным телеграм-канала «112», после госпитализации режиссеру поставили диагноз «сотрясение головного мозга». В настоящее время врачи выясняют, насколько травма тяжелая.
Сергей Попов родился в 1974 году в Москве. В 2002-м окончил ВГИК. Как режиссер наиболее известен такими фильмами и сериалами, как «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Кунгур», «Мент в законе», «Дорога на Берлин», «Бутырка», «История российских тюрем», «Заключение», и другими.