Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки в Москве

Сергей Попов | Источник: РИА Новости

Режиссера Сергея Попова госпитализировали с травмой головы после драки на юге Москвы, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.

По данным «Известий», 48-летний режиссер сериала «Мосгаз. Дело № 8: Западня» и фильма «Дорога на Берлин» получил травму во время съемок, когда его ударил один из охранников. «На какое-то время Попов потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу», — рассказал источник.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. По его словам, между Поповым и неизвестным произошел конфликт, переросший в драку.

В пресс-службе столичного ГУ МВД агентству подтвердили, что в полицию 27 июня поступила информация о госпитализации мужчины, однако личность пострадавшего раскрывать не стали. «По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы», — сообщили в главке.