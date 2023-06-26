Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Супруга Павла Прилучного, российская актриса Зепюр Брутян, сыграла одну из главных ролей в сериале «Трепачи». Десятисерийная комедия была представлена в рамках V Фестиваля сериалов «Пилот».

По сюжету, молодой стендап-комик из города Балаково приезжает в Москву, чтобы выступать и строить карьеру, и снимает комнату в квартире пенсионера, который в советские годы был известным юмористом. Главные роли в «Трепачах» исполнили Глеб Калюжный и Юрий Стоянов, ранее они снялись вместе в сериале «Вампиры средней полосы».

Зепюр Брутян воплотила в проекте одного из ключевых персонажей. Как рассказал в беседе с корреспондентом Кино Mail.ru продюсер сериала Станислав Шаповалов, актриса сыграла «меркантильную бывшую девушку главного героя, которая тоже приехала покорять Москву, но своими, более привычными для нее методами — поэтому в течение всего сезона у нее меняются ухажеры».

Мы понимаем с вами, что фамилия Прилучный в любом проекте обеспечивает кассу. На Пашу денег у нас не хватило, поэтому мы взяли его супругу Зепюр. Очень, кстати, неплохо получилось. Станислав Шаповалов продюсер