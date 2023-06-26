Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым

Супруга Павла Прилучного, российская актриса Зепюр Брутян, сыграла одну из главных ролей в сериале «Трепачи». Десятисерийная комедия была представлена в рамках V Фестиваля сериалов «Пилот».
По сюжету, молодой стендап-комик из города Балаково приезжает в Москву, чтобы выступать и строить карьеру, и снимает комнату в квартире пенсионера, который в советские годы был известным юмористом. Главные роли в «Трепачах» исполнили Глеб Калюжный и Юрий Стоянов, ранее они снялись вместе в сериале «Вампиры средней полосы».
Зепюр Брутян воплотила в проекте одного из ключевых персонажей. Как рассказал в беседе с корреспондентом Кино Mail.ru продюсер сериала Станислав Шаповалов, актриса сыграла «меркантильную бывшую девушку главного героя, которая тоже приехала покорять Москву, но своими, более привычными для нее методами — поэтому в течение всего сезона у нее меняются ухажеры».
Мы понимаем с вами, что фамилия Прилучный в любом проекте обеспечивает кассу. На Пашу денег у нас не хватило, поэтому мы взяли его супругу Зепюр. Очень, кстати, неплохо получилось.
В сериале также заняты Оскар Кучера, Роза Хайруллина, Алексей Кирсанов («Жизнь по вызову»), Михаил Евланов, Александр Якин и Юлия Ильина («Краш»). Кроме того, одну из ролей исполнил Марк Андреасян — старший сын продюсера проекта Сарика Андреасяна. Для десятилетнего актера «Трепачи» стали дебютом в кино.
Производством сериала «Трепачи» занимаются Кинокомпания братьев Андреасян и кинокомпания Light Studio при поддержке онлайн-кинотеатра Premier и ИРИ. В данный момент проект находится на стадии пост-продакшена, премьера планируется осенью 2023 года.