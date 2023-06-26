Наверх
26 июня 2023, новостьСъемки

Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым

Зепюр Брутян исполнила одну из главных ролей в сериале «Трепачи», продюсер которого пошутил, что на самого Прилучного создателям «денег не хватило»
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Супруга Павла Прилучного, российская актриса Зепюр Брутян, сыграла одну из главных ролей в сериале «Трепачи». Десятисерийная комедия была представлена в рамках V Фестиваля сериалов «Пилот».

По сюжету, молодой стендап-комик из города Балаково приезжает в Москву, чтобы выступать и строить карьеру, и снимает комнату в квартире пенсионера, который в советские годы был известным юмористом. Главные роли в «Трепачах» исполнили Глеб Калюжный и Юрий Стоянов, ранее они снялись вместе в сериале «Вампиры средней полосы».

Зепюр Брутян воплотила в проекте одного из ключевых персонажей. Как рассказал в беседе с корреспондентом Кино Mail.ru продюсер сериала Станислав Шаповалов, актриса сыграла «меркантильную бывшую девушку главного героя, которая тоже приехала покорять Москву, но своими, более привычными для нее методами — поэтому в течение всего сезона у нее меняются ухажеры».

Мы понимаем с вами, что фамилия Прилучный в любом проекте обеспечивает кассу. На Пашу денег у нас не хватило, поэтому мы взяли его супругу Зепюр. Очень, кстати, неплохо получилось.
Станислав Шаповалов
продюсер

В сериале также заняты Оскар Кучера, Роза Хайруллина, Алексей Кирсанов («Жизнь по вызову»), Михаил Евланов, Александр Якин и Юлия Ильина («Краш»). Кроме того, одну из ролей исполнил Марк Андреасян — старший сын продюсера проекта Сарика Андреасяна. Для десятилетнего актера «Трепачи» стали дебютом в кино.

Производством сериала «Трепачи» занимаются Кинокомпания братьев Андреасян и кинокомпания Light Studio при поддержке онлайн-кинотеатра Premier и ИРИ. В данный момент проект находится на стадии пост-продакшена, премьера планируется осенью 2023 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Зепюр Брутян
Юрий Стоянов
Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале
Трепачи
Павел Прилучный
VK запускает вертикальный сериал со звездами и блогерами
Глеб Калюжный
Мороз, Снаткина, Банщикова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото
Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян
Прилучный показал совместную тренировку с женой, назвав ее «ланью»
Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Созданный нейросетью сериал покажут на фестивале «Пилот»
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал: первые фото
По «Последнему богатырю» снимут сериал
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука
Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране
Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале
Новые трейлеры
Ира
Тизер
Мамонты
Тизер
Красотки в бегах
Трейлер (англ.)
Жанна Дюбарри
Дублированный трейлер
Плюшевый пузырь
Трейлер (англ.)
Дурные деньги
Дублированный трейлер
Присцилла
Трейлер (англ.)
Претенденты
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь