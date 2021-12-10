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Краш

2021комедия
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Сюжет фильма:

В тихой подмосковной школе во время онлайн-урока о поэзии Бродского кто-то выводит на экран неприличную фотографию. Тут же разгорается скандал, и шокированная консервативная директриса Лайма Олеговна пытается выяснить личность хулигана. Ко всему прочему, героиня находит снимки обнаженной женщины в телефоне мужа, а к неприятностям на работе добавляются незаконная продажа фастфуда на школьной территории и внезапный приезд городской администрации. Лайме нужно спасти репутацию учебного заведения и свою собственную.

«Краш» — снятая одним кадром комедия с Равшаной Курковой в главной роли.

Режиссеры
Олег Пресняков, Владимир Пресняков
В ролях
Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Макар Запорожский, Мария Шукшина, Наталья Бочкарева, Елена Валюшкина, Мария Кравченко, Валентина Мазунина, Зоя Кайдановская, Анна Андрусенко, Марк Эйдельштейн, Юлия Ильина
Страна
Россия
Премьера
10 декабря (Мир)
10 декабря (Онлайн-премьера)
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Трейлер
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