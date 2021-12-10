В тихой подмосковной школе во время онлайн-урока о поэзии Бродского кто-то выводит на экран неприличную фотографию. Тут же разгорается скандал, и шокированная консервативная директриса Лайма Олеговна пытается выяснить личность хулигана. Ко всему прочему, героиня находит снимки обнаженной женщины в телефоне мужа, а к неприятностям на работе добавляются незаконная продажа фастфуда на школьной территории и внезапный приезд городской администрации. Лайме нужно спасти репутацию учебного заведения и свою собственную.

«Краш» — снятая одним кадром комедия с Равшаной Курковой в главной роли.