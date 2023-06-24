Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в новом многосерийном проекте платформы Kion — мистическом детективе «Бар “Один звонок”». Об этом сообщил генеральный директор онлайн-кинотеатра Игорь Мишин в рамках проходящего в Иваново V Фестиваля сериалов «Пилот» .

Местом действия сериала станет необычный бар, где любой желающий может связаться со своими умершими близкими по телефону. За звонок длительностью в минуту посетитель должен заплатить высокую цену: сыграть в «русскую рулетку». Бар не так просто найти, он появляется в разных местах и исчезает, оставляя после себя тела погибших клиентов.