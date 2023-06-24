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24 июня 2023, новостьСъемки

Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале

Артисты исполнили главные роли в мистическом детективе
Оксана Акиньшина и Данила Козловский | Источник: Алексей Молчановский

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в новом многосерийном проекте платформы Kion — мистическом детективе «Бар “Один звонок”». Об этом сообщил генеральный директор онлайн-кинотеатра Игорь Мишин в рамках проходящего в Иваново V Фестиваля сериалов «Пилот».

Местом действия сериала станет необычный бар, где любой желающий может связаться со своими умершими близкими по телефону. За звонок длительностью в минуту посетитель должен заплатить высокую цену: сыграть в «русскую рулетку». Бар не так просто найти, он появляется в разных местах и исчезает, оставляя после себя тела погибших клиентов.

Козловский в проекте исполняет роль бармена. Оксана Акиньшина, а также Полина Ауг, Иван Макаревич и другие актеры играют посетителей. Образ помощника бармена воплотил Кай Гетц, прославившийся ролью молодого Игоря Грома в фильме «Майор Гром: Трудное детство», а отца юного героя — следователя Андрея Морозова — сыграл Александр Ильин-мл..

Производством сериала «Бар “Один звонок”» занимается кинокомпания Козловского DK Entertainment. Премьера намечена на 1 октября 2023.

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