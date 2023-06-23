Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото

Появились первые кадры комедийного сериала «Безбашенная» о жене чиновника, которая теряет память в маленьком провинциальном городке. Проект вошел в конкурсную программу V Фестиваля сериалов «Пилот», который проходит
Сюжет «Безбашенной» напоминает фабулу классической комедии 1987 года с Куртом Расселом и Голди Хоун «За бортом». Главная героиня Вика (ее играет Екатерина Варнава) — супруга крупного чиновника (Юрий Чурсин), который баллотируется в мэры маленького сибирского городка Таштагол. Отправившись в заснеженный город вслед за мужем и пережив семейную ссору и череду происшествий, Вика теряет память. Ее находит нелюдимый лесник Михаил (Евгений Цыганов), в одиночку воспитывающий троих детей. Воспользовавшись тем, что Вика совершенно не помнит, кто она и откуда, заскучавшие по материнскому теплу дети лесника сообщают героине, что она их мама. Вскоре Михаил неожиданно для себя оказывается втянут в предвыборную гонку и вступает с мужем Вики в борьбу за пост мэра.
В сериале также заняты Екатерина Ильина («Конец света»), Григорий Калинин, Леонид Тележинский («Актрисы») и другие. Креативным продюсером выступает Анна Пармас, известная по картинам «Два дня», «Кококо», «История одного назначения» и другим, снятым в соавторстве с Авдотьей Смирновой. Одним из продюсеров комедии стал Борис Хлебников. Режиссер проекта — Лана Влади, получившая Гран-при в программе «Короткий метр» «Кинотавра» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России за короткометражный фильм «Сера».
Сериал «Безбашенная» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, дата премьеры пока неизвестна.