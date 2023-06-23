Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото

Сюжет «Безбашенной» напоминает фабулу классической комедии 1987 года с Куртом Расселом и Голди Хоун «За бортом». Главная героиня Вика (ее играет Екатерина Варнава) — супруга крупного чиновника (Юрий Чурсин), который баллотируется в мэры маленького сибирского городка Таштагол. Отправившись в заснеженный город вслед за мужем и пережив семейную ссору и череду происшествий, Вика теряет память. Ее находит нелюдимый лесник Михаил (Евгений Цыганов), в одиночку воспитывающий троих детей. Воспользовавшись тем, что Вика совершенно не помнит, кто она и откуда, заскучавшие по материнскому теплу дети лесника сообщают героине, что она их мама. Вскоре Михаил неожиданно для себя оказывается втянут в предвыборную гонку и вступает с мужем Вики в борьбу за пост мэра.