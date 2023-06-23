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23 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Мороз, Снаткина, Банщикова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»

Представители киноиндустрии посетили торжественную церемонию открытия ежегодного смотра сериалов в Иванове
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фотографии
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фотографии
24
фотографии

В Иванове состоялось открытие V Фестиваля сериалов «Пилот». Мероприятие прошло в Арт-пространстве железнодорожного вокзала, где собрались многочисленные гости и участники фестиваля, представители СМИ и звезды.

Ведущей церемонии стала актриса Анна Снаткина, которая приехала в Ивановскую область в компании мужа Виктора Васильева и их 10-летней дочери Вероники. После просмотра ностальгического ролика о сериалах, представленных на «Пилоте» в предыдущие годы, и приветственного видеопослания министра культуры Ольги Любимовой Снаткина рассказала о нововведениях: в этом году у фестиваля появись обширная деловая программа с презентациями телеканалов и онлайн-кинотеатров и специальная детская программа. Кроме того, был представлен новый дизайн наград «Пилота», получивший название «Крыло да Винчи».

С приветственным словом также выступил президент фестиваля Валерий Тодоровский — он не смог лично присутствовать на открытии, но подключился по видеосвязи. Режиссер, продюсер и сценарист вручил первый приз «Пилота» — награду «За авторское высказывание в сериале» за прошлый год, — он достался драме Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать». Награду забрал присутствовавший в зале актер проекта Максим Стоянов.

Кроме того, член жюри конкурсной программы Дарья Мороз вручила приз лучшему шоураннеру — его получила продюсер онлайн-кинотеатра Start Ирина Сосновая, участвовавшая в создании таких сериалов, как «Содержанки», «Контейнер», «Черная весна», «Жить жизнь» и других.

Завершилась церемония открытия премьерным показом фэнтези-сериала Игоря Твердохлебова «Библиотекарь», снятого по одноименному роману Михаила Елизарова. Главные роли в проекте исполнили Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Евгения Дмитриева и Марина Ворожищева.

V Фестиваль сериалов «Пилот» проходит 22—25 июня в Иваново. Проекты конкурсной программы в этом году оценивает профессиональное жюри, которое составили сценарист и драматург Илья Тилькин, актриса и режиссер Дарья Мороз, продюсер Сергей Титинков, актриса Анны Банщикова, а также председатель — режиссер Сергей Урсуляк.

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