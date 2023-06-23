VK запускает вертикальный сериал со звездами и блогерами

В VK Клипах состоялась премьера первого эпизода двенадцатисерийного проекта в вертикальном формате «В активном поиске» — про юность, любовь и поиски себя.
По сюжету, выпускник филфака Валера (Тема Пименов, известный под псевдонимом Waterfork) вошел во взрослую жизнь и тут же столкнулся с финансовыми трудностями. Сначала он попытался выкрутиться. Например, когда отключили за неуплату свет, устроил любимой ужин при свечах. Но этого оказалось недостаточно, и девушка его бросила. Зато Валера решил во что бы то ни стало определиться со своими желаниями и возможностями. В двенадцати сериях юноша будет пробовать разные профессии, искать свое место в жизни и свою любовь.
На этом пути Валере предстоит много знакомств - со знаменитостями и известными блогерами, представшими в неожиданных амплуа. В актерском составе сериала заявлены IOWA, Станислав Ярушин, Ян Дилан, Наташа НГТВ, Настя Бэдбарби, Дмитрий Красилов, Ваша Маруся, Руслан Сабельгера и многие другие.
Первая серия уже доступна к просмотру эксклюзивно в VK Клипах.