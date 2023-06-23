VK запускает вертикальный сериал со звездами и блогерами

По сюжету, выпускник филфака Валера (Тема Пименов, известный под псевдонимом Waterfork) вошел во взрослую жизнь и тут же столкнулся с финансовыми трудностями. Сначала он попытался выкрутиться. Например, когда отключили за неуплату свет, устроил любимой ужин при свечах. Но этого оказалось недостаточно, и девушка его бросила. Зато Валера решил во что бы то ни стало определиться со своими желаниями и возможностями. В двенадцати сериях юноша будет пробовать разные профессии, искать свое место в жизни и свою любовь.