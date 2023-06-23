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23 июня 2023, новость

СМИ: Джонни Депп может сняться в продолжении «Уэнсдэй»

Голливудскому актеру может достаться одна из главных ролей во втором сезоне сериала
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Некоторые западные СМИ написали, что Джонни Депп появится во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона. Предполагается, что 60-летнему актеру достанется роль дяди Фестера.

Слухи об этом ходили еще летом прошлого года, но они не были подтверждены. Многие сочли логичным, что Тим Бертон пригласит в проект Деппа, ведь ранее они активно сотрудничали. Бертон снял актера в таких популярных фильмах, как «Эдвард руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес» и других.

Кроме того, голливудский актер недавно с триумфом вернулся в кинематограф после того, как в прошлом году одержал победу в суде над своей бывшей женой Эмбер Херд. В мае публика с радостью встречала Джонни Деппа на 76-м Каннском кинофестивале, где он представил свой первый после перерыва крупный проект — фильм «Жанна Дюбарри».

Напомним, что первый сезон «Уэнсдэй» вышел на Netflix в 2022 году. Роль главной героини исполнила актриса Дженна Ортега.

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