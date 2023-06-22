Появились первые фото Ходченковой в образе злой колдуньи Бастинды

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: «Централ Партнершип»

Светлана Ходченкова приступила к съемкам масштабного семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города». Об этом Кино Mail.ru сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

По признанию актрисы, одноименная книга была очень важна для нее в детстве, поэтому она будет рада перевоплотиться в колдунью Бастинду.

«“Волшебник Изумрудного города” — для меня очень важная книга детства, а дальше и фильм “Волшебник страны Оз” с Джуди Гарлэнд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью. Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве — очень любопытный опыт. Костюм у меня потрясающий, в гриме сама себя не узнала, так что как зритель с нетерпением жду выхода картины», — заявила 40-летняя кинозвезда.

По сюжету, в далеком городе живет девочка Элли. Однажды колдунья Гингема вызывает ураган, который унесет Элли и ее любимого пса Тотошку в Волшебную страну. Героине вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться в Изумрудный город на поиски Волшебника, который поможет исполнить их мечты, в том числе и желание Элли вернуться домой.

«Чтобы воссоздать любимую всеми историю на экране и сделать ее по-настоящему яркой и захватывающей, мы используем передовые технологии в CG и пластическом гриме, задействуем сотни единиц уникальных костюмов и реквизита, строим масштабные декорации и ищем самые поражающие воображение локации», — комментирует один из продюсеров фильма Петр Ануров.

«Мы с партнерами уверены — и приложим к этому все усилия! — что проект выведет российское кинопроизводство на новый уровень и подарит зрителям незабываемые впечатления. И речь не только об отечественных зрителях: у этой истории, хорошо известной во всем мире, безграничный международный потенциал», — добавляет продюсер Вадим Верещагин.