Появились первые фото Ходченковой в образе злой колдуньи Бастинды

Светлана Ходченкова приступила к съемкам масштабного семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города». Об этом Кино Mail.ru сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
По признанию актрисы, одноименная книга была очень важна для нее в детстве, поэтому она будет рада перевоплотиться в колдунью Бастинду.
«“Волшебник Изумрудного города” — для меня очень важная книга детства, а дальше и фильм “Волшебник страны Оз” с Джуди Гарлэнд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью. Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве — очень любопытный опыт. Костюм у меня потрясающий, в гриме сама себя не узнала, так что как зритель с нетерпением жду выхода картины», — заявила 40-летняя кинозвезда.
В фильме, который будет снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова, также играют: Екатерина Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джус), Сергей Епишев (Людоед), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли) и другие. Режиссером выступит Игорь Волошин («Нирвана», «Бедуин»).
По сюжету, в далеком городе живет девочка Элли. Однажды колдунья Гингема вызывает ураган, который унесет Элли и ее любимого пса Тотошку в Волшебную страну. Героине вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться в Изумрудный город на поиски Волшебника, который поможет исполнить их мечты, в том числе и желание Элли вернуться домой.
«Чтобы воссоздать любимую всеми историю на экране и сделать ее по-настоящему яркой и захватывающей, мы используем передовые технологии в CG и пластическом гриме, задействуем сотни единиц уникальных костюмов и реквизита, строим масштабные декорации и ищем самые поражающие воображение локации», — комментирует один из продюсеров фильма Петр Ануров.
«Мы с партнерами уверены — и приложим к этому все усилия! — что проект выведет российское кинопроизводство на новый уровень и подарит зрителям незабываемые впечатления. И речь не только об отечественных зрителях: у этой истории, хорошо известной во всем мире, безграничный международный потенциал», — добавляет продюсер Вадим Верещагин.
Съемки «Волшебника Изумрудного города» продлятся до середины июля и будут проходить в Республике Дагестан, Москве и Московской области. Картина выйдет в прокат 26 декабря 2024 года.