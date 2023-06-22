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22 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию

Телеведущая заявила, что блогер уже не сумеет быть успешным в России
Виктория Боня | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая и блогерша Виктория Боня выразила свое мнение по поводу возвращения Дани Милохина в Россию. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.

«И люди другие, и страна другая, поэтому вряд ли получится вернуться на прежние позиции. Многое зависит от того, что человек несет в себе. Или же он придерживался какой-то твердой позиции, или же он ляпнул что-то, только чтобы ляпнуть», — объяснила Боня.

По мнению телеведущей, тиктокер уже не сумеет вернуть себе былую популярность.

Блогерша посоветовала Милохину не возвращаться в Россию. «Свое мнение можно высказывать в тех рамках, которые не навредят твоей деятельности. А для этого нужно обучаться искусству речи, посещать какие-то учебные заведения, как минимум, читать книги. И тогда уже будет другой посыл», — высказалась она.

18 июня стало известно, что Даня Милохин в ближайшее время хочет вернуться в Россию. Блогер понадеялся, что в стране его «не уничтожат» из-за временного переезда из РФ.

Сейчас 21-летний блогер находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах. В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Из окна». Незадолго до этого Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. В начале апреля блогер пожаловался на финансовые трудности из-за отсутствия работы.

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