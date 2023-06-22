Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

Вера Брежнева

Вид на жительство украинской певицы и актрисы Веры Брежневой больше недействителен в России. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что на территории России ликвидировано ИП артистки Киперман В.В., по которому она получала основные доходы в стране. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

Пока нет точной информации, сама ли Брежнева решила отказаться от ВНЖ в России. «Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. <...> В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — объяснил адвокат Андрей Алешкин.

12 июня Вера Брежнева сообщила об отмене выступлений за границей. Артистка рассказала, что из-за некоторых обстоятельств ближайшие четыре концерта не состоятся. Один из них должен был пройти в Португалии, а остальные — в Испании.