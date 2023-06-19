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19 июня 2023, фоторепортажСъемки

Якубович играет отца Муцениеце в продолжении «Честного развода»: первые фото

В Москве начались съемки финальной части популярной кинофраншизы
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77-летний Леонид Якубович появится в третьей части комедии «Честный развод», которая выйдет с подзаголовком «Бенефис». 

Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» исполнит роль отца главной героини Миланы (ее играет Агата Муцениеце), которого она не видела с четырех лет. Персонажа зовут Альберт Плехов, он работает режиссером в провинциальном театре.

Последние 20 лет Плехов мечтает поставить мюзикл «Алый Цветок», для которого он все продумал до мелочей: сценарий написан, актеры подобраны, декорации придуманы, музыка выбрана. Однако у города нет средств на эту постановку.

Плехов пытается сам найти деньги на реализацию проекта, но из-за этого связывается с плохими и опасными людьми. Дочь, с которой герой давно не общается, — его последняя надежда. Альберт обращается к Милане и ее звездному мужу Гене (Александр Робак), с которыми ему предстоит наладить отношения, чтобы убедить их помочь ему.

«Мы долго размышляли, кто мог бы сыграть роль отца Миланы — эксцентричного, но при этом очень романтичного героя, который живет своей мечтой. Почти всю жизнь он старается для людей и делает одно и то же, как Якубович ведет “Поле Чудес”», — рассказал о герое режиссер Евгений Корчагин.

В фильме, помимо Муценице, Робака и Якубовича, снимутся Ирина Безряднова, Джемал Тетруашвили, Сергей Степин, Владислав Ветров и другие. Также в съемках примет участие звезда шоу-бизнеса, имя которой создатели пока скрывают. 

Сообщается, что третья часть «Честного развода» станет финальной. Фильм планируется к выходу на экраны в конце 2023 года.

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