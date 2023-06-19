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19 июня 2023, новость

Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов

Режиссер призвал дать эмигрировавшим артистам возможность выступать в России
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов в разговоре с РИА Новости призвал дать уехавшим из России артистам возможность вновь выступать в стране.

«Мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить: "Да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей», — высказался Богомолов.

Режиссер считает, что непримиримость можно считать признаком слабости. По мнению супруга Ксении Собчак, России нужны талантливые и энергичные люди. Однако, подчеркнул Богомолов, он не может говорить за эмигрировавших знаменитостей. Он считает, что решение уехать из страны — это личное дело каждого человека, который принимает тот или иной выбор.

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