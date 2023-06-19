Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов

Режиссер Константин Богомолов в разговоре с РИА Новости призвал дать уехавшим из России артистам возможность вновь выступать в стране.
«Мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить: "Да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей», — высказался Богомолов.
Режиссер считает, что непримиримость можно считать признаком слабости. По мнению супруга Ксении Собчак, России нужны талантливые и энергичные люди. Однако, подчеркнул Богомолов, он не может говорить за эмигрировавших знаменитостей. Он считает, что решение уехать из страны — это личное дело каждого человека, который принимает тот или иной выбор.
Ранее Ксения Собчак осудила новое развлекательное шоу Павла Воли за неуместность на фоне специальной военной операции на Украине.