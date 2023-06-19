Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов

«Мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить: "Да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей», — высказался Богомолов.