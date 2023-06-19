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19 июня 2023, новость

Собчак назвала неуместным «Шоу Воли»

Журналистка намекнула, что новое шоу стало популярным из-за ухода из эфира вечерней передачи Ивана Урганта
Кадр из телешоу «Шоу Воли»

Ксения Собчак раскритиковала новую программу комика Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ. В своем Telegram-канале журналистка заявила о неуместности данного формата на российском телевидении.

«Дело не в Паше, он живой и прикольный человек в жизни, дело в том, что сотый раз обсуждать, как создавался Comedy Club — это разновидность вопроса "какие ваши творческие планы?". Никогда не понимала, зачем приглашать гостей, если не задавать им интересующих зрителей вопросов или разрешать что-то вырезать пиар службе», — высказалась Собчак в личном блоге.

По мнению журналистки, формат «Шоу Воли» сейчас неуместен на телевидении на фоне спецоперации на Украине. Также она выразила мнение, что в передаче можно было поднимать более актуальные вопросы.

«Если бы ты был сторонним зрителем и "Вечерний Ургант" продолжал бы выходить, чье шоу ты смотрел бы и почему: свое или "Вечерний Ургант"? Как ты относишься к людям, которых запретили? И кто в черном списке твоего шоу, кого ты не можешь позвать?» — обратилась Собчак к Воле.

Ранее Павел Воля уже отвечал на сравнения своего шоу с передачей Ивана Урганта.

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