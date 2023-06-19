Собчак назвала неуместным «Шоу Воли»

Кадр из телешоу «Шоу Воли»

Ксения Собчак раскритиковала новую программу комика Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ. В своем Telegram-канале журналистка заявила о неуместности данного формата на российском телевидении.

«Дело не в Паше, он живой и прикольный человек в жизни, дело в том, что сотый раз обсуждать, как создавался Comedy Club — это разновидность вопроса "какие ваши творческие планы?". Никогда не понимала, зачем приглашать гостей, если не задавать им интересующих зрителей вопросов или разрешать что-то вырезать пиар службе», — высказалась Собчак в личном блоге.

По мнению журналистки, формат «Шоу Воли» сейчас неуместен на телевидении на фоне спецоперации на Украине. Также она выразила мнение, что в передаче можно было поднимать более актуальные вопросы.