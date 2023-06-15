Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае

Юлия Пересильд | Источник: Legion-Media.ru

Юлия Пересильд представила фильм «Нина» режиссера Оксаны Бычковой в ходе кинофестиваля, который проходит в Шанхае. Известно, что картина, которая имела первоначальное название «Джонджоли», стала единственной российской лентой, попавшей в конкурсную программу.

В конце мая 38-летняя актриса сообщила в своем микроблоге, что «Нина», в которой она снялась с Евгением Цыгановым, поедет на кинофестиваль. Тогда звезда картины «Вызов» опубликовала кадры с партнером и призналась, что очень ждет премьеры новой работы.

У главной героини фильма, 40-летней Нины (Юлия Пересильд), есть все — муж, сын и любимая работа. Однако жизнь меняется, когда бывший возлюбленный Руслан (Евгений Цыганов) сообщает, что серьезно болен, и просит приехать к нему в Тбилиси.

В соцсетях Юлия Пересильд поделилась совместной фотографией с киноведом Марко Мюллером и напомнила, что в последний раз видела его в Пекине в 2015 году, когда ей вручали приз за главную женскую роль в картине «Битва за Севастополь». Актриса также напомнила, что в Китае скоро выходит в прокат фильм Клима Шипенко «Вызов», частично снятый в космосе.