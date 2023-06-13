Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980-м окончил Театральное училище им. Бориса Щукина и в том же году начал работать в Театре им. Евгения Вахтангова, на сцене которого служит до сих пор. Среди его ролей — граф Илья Андреевич Ростов в постановке «Война и мир» Льва Толстого, Евгений Онегин в одноименной постановке по роману Александра Пушкина и многие другие.