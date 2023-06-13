Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Маковецкого с 65-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил успех актера на творческом поприще, а также признание зрителей. «[Вы] покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актерского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу», — сказано в сообщении.
Путин также пожелал артисту вдохновения, здоровья и новых проектов.
Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980-м окончил Театральное училище им. Бориса Щукина и в том же году начал работать в Театре им. Евгения Вахтангова, на сцене которого служит до сих пор. Среди его ролей — граф Илья Андреевич Ростов в постановке «Война и мир» Льва Толстого, Евгений Онегин в одноименной постановке по роману Александра Пушкина и многие другие.
В фильмографии артиста более 130 проектов, среди который — «Ликвидация», «Брат 2», «Петр Первый. Завещание», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Годунов», «Ненастье», «Праведник» и другие.