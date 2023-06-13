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13 июня 2023, новость

Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО

Актер назвал коллегу, отбывающего наказание, действительно хорошим человеком
Михаил Ефремов | Источник: PersonaStars

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремное наказание за вину в смертельном ДТП, хотел отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом онлайн-каналу Metametrica рассказал его друг Иван Охлобыстин.

«Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену. Он действительно хороший человек», — сказал режиссер.

Ранее жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что актер может получить шанс выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) весной 2024 года. «Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает», — добавила она.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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