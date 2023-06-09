Звезда сериала «Убивая Еву» начала задыхаться во время спектакля

Джоди Комер | Источник: Legion-Media.ru

В Нью-Йорке актриса Джоди Комер во время спектакля едва не задохнулась. Работать дальше на сцене девушка не смогла, сообщает ФАН.

Утренний показ спектакля «На первый взгляд» прервали примерно через десять минут после начала, так как у звезды сериала «Убивая Еву» актрисы Джоди Комер появились сложности с дыханием из-за смога от лесных пожаров.

На замену вышла дублер Дани Арлингтон, после чего показ постановки начали заново.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал граждан оставаться дома из-за накрывшего города смога.