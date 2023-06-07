Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном

56-летний Евгений Миронов вместе с сыном Петей, о котором он рассказал в 2019 году, представил симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Знаменитому актеру и его наследнику аккомпанировал Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Иван Рудин.
Звезда военной драмы «Нюрнберг» приехал с сыном на закрытие детского фестиваля искусств «Небо», который проходил в столичном Парке Горького.
«Это мультижанровый фестиваль, и его задача в том, чтобы дети не только через искусство, но и через науку, спорт и образование постигали все разнообразие мира. Организаторами „Неба“ были освоены семь площадок Парка Горького, на которых за два дня прошло более 70 событий. <...> Я очень рад, что он [фестиваль] заинтересовал большое количество москвичей и гостей столицы. И мне особенно приятно, что за последние годы Парк Горького в соответствии с названием стал настоящим парком культуры», – отметил Миронов.
В фестивале приняли участие и другие звезды, в числе которых были Дарья Мороз с дочерью Анной, Григорий Верник, Ирина Пегова и многие другие.