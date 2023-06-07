Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном

«Это мультижанровый фестиваль, и его задача в том, чтобы дети не только через искусство, но и через науку, спорт и образование постигали все разнообразие мира. Организаторами „Неба“ были освоены семь площадок Парка Горького, на которых за два дня прошло более 70 событий. <...> Я очень рад, что он [фестиваль] заинтересовал большое количество москвичей и гостей столицы. И мне особенно приятно, что за последние годы Парк Горького в соответствии с названием стал настоящим парком культуры», – отметил Миронов.