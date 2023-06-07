Ренат Агзамов рассказал о съемках телешоу с Даней Милохиным

Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Кондитер и телеведущий Ренат Агзамов рассказал о том, как вел себя Даня Милохин во время шоу «Кондитер. Дети». Его слова цитирует «Телепрограмма».

По словам Агзамова, блогер достаточно вежливо общался с юными участниками шоу и старался никого не обижать. «Хороший веселый парень. Честно высказывал свое мнение: что нравится, а что — нет. Говорил достаточно корректно, аккуратно, стараясь никого не задеть, детей не обижал», — рассказал кондитер.

Милохин принимал участие в проекте «Кондитер. Дети» в июле 2022 года. Он был приглашенным гостем эпизода «Торт для Дани Милохина». Участники шоу готовили десерт специально ко дню рождения блогера. Победительницей стала Ариана Семина, которой на момент участия в программе было всего 14 лет.

Агзамов признался, что конкурсанты передачи «Кондитер. Дети» поражают его своей целеустремленностью и профессиональностью. По словам телеведущего, на проект приходят совсем маленькие дети, которым нравится готовить десерты. «Все участники нашего шоу разные, но у всех детей есть достоинство. Дети не боятся камер и соперничества, конкуренции», — отметил он.