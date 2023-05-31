Популярный телеведущий раскрыл изнанку работы с Киркоровым

Филипп Киркоров | Источник: PersonaStars

Популярный российский телеведущий и кондитер Ренат Агзамов раскрыл изнанку работы со звездами, для которых он готовил торты. В интервью изданию «7 Дней» он заявил, что считает певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую хорошими организаторами и управленцами.

Агзамов отметил, что работа над тортом для Киркорова началась за полгода до праздника. «Многие знают Филиппа только как певца, как эпатажного артиста. Кто-то обсуждает его образы, его перевоплощения. Но мало кто в курсе, насколько он крутой организатор и управленец — может быть, только какая-то небольшая группа людей, которые с ним работают», — рассказал кондитер. Он выразил уверенность в том, что Киркоров мог бы добиться большого успеха в бизнесе, поскольку в своих делах певец придерживается принципов стратегического планирования и у него «все по полочкам».

Ведущий также назвал идеальным бизнесменом Рудковскую. По его словам, продюсер заранее обсуждает детали торта, погружается во все подробности и контролирует каждый нюанс. «[Рудковская] может позвонить и сказать: "Вот тут декораторы немного поменяли стиль, говорят, нужен торт цвета шампань, а мы утвердили бежевый. Так мы сможем сделать шампань?" Меня такой подход к делу восхищает», — поделился кондитер.