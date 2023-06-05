«Мы в процессе»: Тодоренко отреагировала на слухи о разводе с Топаловым

Влад Топалов и Регина Тодоренко

В последнее время участились слухи о расставании Регины Тодоренко и Влада Топалова. Поклонники пары подозревают, что звезды собираются разводиться, только пока скрывают это. Устав от подобных обсуждений, супруги отреагировали на эти слухи.

Так, Влад Топалов опубликовал в соцсетях совместное видео с женой и сыном Майклом во время посещения кафе с фастфудом и заявил: «У нас опять праздник здоровья! И несмотря на новости, Регина Петровна пока со мной не разводится».

Тодоренко в свою очередь тут же пошутила в ответ. «Нет, мы разводимся, просто мы в процессе!» — с иронией уточнила она.