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5 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

«Мы в процессе»: Тодоренко отреагировала на слухи о разводе с Топаловым

Телеведущая с юмором отнеслась к новостям о расставании с мужем
Влад Топалов и Регина Тодоренко

В последнее время участились слухи о расставании Регины Тодоренко и Влада Топалова. Поклонники пары подозревают, что звезды собираются разводиться, только пока скрывают это. Устав от подобных обсуждений, супруги отреагировали на эти слухи.

Так, Влад Топалов опубликовал в соцсетях совместное видео с женой и сыном Майклом во время посещения кафе с фастфудом и заявил: «У нас опять праздник здоровья! И несмотря на новости, Регина Петровна пока со мной не разводится».

Тодоренко в свою очередь тут же пошутила в ответ. «Нет, мы разводимся, просто мы в процессе!» — с иронией уточнила она.

Напомним, певец и телеведущая познакомились в 2018 году. В конце октября того же года пара узаконила свои отношения, а в декабре у них родился сын Майкл. В июле 2022 года звезды во второй раз стали родители – на свет появился сын Мирослав.

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